В США высказались о сроках восстановления уровня занятости
- Reuters
Об этом она заявила, выступая во Всемирном банке.
«Мы ожидаем достаточно стремительного восстановления (экономики. — RT) и надеемся, что вернёмся к полной занятости в следующем году», — цитирует её ТАСС.
Вместе с этим она выразила мнение, что усиленные государственные затраты внутри США и более быстрый рост национальной экономики как результат помогут восстановиться всей мировой экономике.
Ранее Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел прогноз относительно мировой экономики.