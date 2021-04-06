В США высказались о сроках восстановления уровня занятости

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Министр финансов США Джанет Йеллен рассказала, что американские власти рассчитывают восстановить докризисный уровень занятости в стране в 2022 году.
В США высказались о сроках восстановления уровня занятости
  • Reuters

Об этом она заявила, выступая во Всемирном банке.

«Мы ожидаем достаточно стремительного восстановления (экономики. — RT) и надеемся, что вернёмся к полной занятости в следующем году», — цитирует её ТАСС.

Вместе с этим она выразила мнение, что усиленные государственные затраты внутри США и более быстрый рост национальной экономики как результат помогут восстановиться всей мировой экономике. 

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел прогноз относительно мировой экономики.

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