В США высказались о сроках восстановления уровня занятости

Министр финансов США Джанет Йеллен рассказала, что американские власти рассчитывают восстановить докризисный уровень занятости в стране в 2022 году.

Об этом она заявила, выступая во Всемирном банке.

«Мы ожидаем достаточно стремительного восстановления (экономики. — RT) и надеемся, что вернёмся к полной занятости в следующем году», — цитирует её ТАСС.

Вместе с этим она выразила мнение, что усиленные государственные затраты внутри США и более быстрый рост национальной экономики как результат помогут восстановиться всей мировой экономике.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел прогноз относительно мировой экономики.