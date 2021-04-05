Эксперт прокомментировал рост объёма аграрного экспорта России

Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов прокомментировал заявление главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева о росте объёма аграрного экспорта в 2020 году почти на 20%.

«Озвученный Патрушевым результат надо назвать успехом: мы инвестировали большие средства в агропромышленный комплекс и видим доход, формирующийся в рамках данного направления экономики России», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, увеличение объёмов экспорта сельскохозяйственной продукции — лучшее доказательство эффективности расходования средств.

Как отметил Ордов, благодаря экспорту АПК удалось частично компенсировать выпавшие доходы.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о выходе региона на лидирующие позиции по производству овощей.