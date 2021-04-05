Эксперт прокомментировал рост объёма аграрного экспорта России
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- РИА Новости
«Озвученный Патрушевым результат надо назвать успехом: мы инвестировали большие средства в агропромышленный комплекс и видим доход, формирующийся в рамках данного направления экономики России», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
По его словам, увеличение объёмов экспорта сельскохозяйственной продукции — лучшее доказательство эффективности расходования средств.
Как отметил Ордов, благодаря экспорту АПК удалось частично компенсировать выпавшие доходы.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о выходе региона на лидирующие позиции по производству овощей.