Эксперт прокомментировал рост объёма аграрного экспорта России

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Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов прокомментировал заявление главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева о росте объёма аграрного экспорта в 2020 году почти на 20%.
Эксперт прокомментировал рост объёма аграрного экспорта России
  • © Илья Наймушин
  • РИА Новости

«Озвученный Патрушевым результат надо назвать успехом: мы инвестировали большие средства в агропромышленный комплекс и видим доход, формирующийся в рамках данного направления экономики России», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, увеличение объёмов экспорта сельскохозяйственной продукции — лучшее доказательство эффективности расходования средств.

Как отметил Ордов, благодаря экспорту АПК удалось частично компенсировать выпавшие доходы.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о выходе региона на лидирующие позиции по производству овощей.

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