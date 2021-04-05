Глава Минсельхоза заявил о росте объёма аграрного экспорта России
- РИА Новости
По мнению министра, крайне важным является развитие экспортного потенциала России.
«Объём внешней торговли в 2020 году вырос почти на 20% и составил $30,7 млрд. И отмечу, что впервые в 2020 году российский аграрный экспорт превысил импорт. Мы стали нетто-экспортёрами продовольствия», — приводятся слова Патрушева на сайте Кремля.
Глава Минсельхоза сообщил, что такая ситуация в России наблюдается впервые.
Ранее Путин поручил сделать доступными кредиты для малого бизнеса в агропромышленном комплексе.