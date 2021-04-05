Глава Минсельхоза заявил о росте объёма аграрного экспорта России

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил о росте объёма российского аграрного экспорта в 2020 году почти на 20%.

По мнению министра, крайне важным является развитие экспортного потенциала России.

«Объём внешней торговли в 2020 году вырос почти на 20% и составил $30,7 млрд. И отмечу, что впервые в 2020 году российский аграрный экспорт превысил импорт. Мы стали нетто-экспортёрами продовольствия», — приводятся слова Патрушева на сайте Кремля.

Глава Минсельхоза сообщил, что такая ситуация в России наблюдается впервые.

Ранее Путин поручил сделать доступными кредиты для малого бизнеса в агропромышленном комплексе.