Глава Минсельхоза заявил о росте объёма аграрного экспорта России

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Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил о росте объёма российского аграрного экспорта в 2020 году почти на 20%.
Глава Минсельхоза заявил о росте объёма аграрного экспорта России
  • РИА Новости

По мнению министра, крайне важным является развитие экспортного потенциала России.

«Объём внешней торговли в 2020 году вырос почти на 20% и составил $30,7 млрд. И отмечу, что впервые в 2020 году российский аграрный экспорт превысил импорт. Мы стали нетто-экспортёрами продовольствия», — приводятся слова Патрушева на сайте Кремля.

Глава Минсельхоза сообщил, что такая ситуация в России наблюдается впервые.

Ранее Путин поручил сделать доступными кредиты для малого бизнеса в агропромышленном комплексе.

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