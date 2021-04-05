В Госдуме отметили важность проекта «Северный поток — 2»

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Полина Полетаева
Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских в беседе с RT рассказал о важности завершения строительства «Северного потока — 2».

«Проект, безусловно, будет достроен. Это не политический проект, как пытаются его представить некоторые страны, а проект коммерческий. И он выгоден как российской стороне, так и нашим западным партнёрам. Во-первых, консорциуму крупнейших компаний Европы, которые строят этот газопровод и, во-вторых, самим европейским странам. Потому что трубопроводный газ намного дешевле, чем СПГ», — сказал депутат.

По его мнению, отрицать рентабельность «Северного потока — 2» могут только Соединённые Штаты.

«Проект выгоден для всей Европы. С этим может не соглашаться только Америка, но в данной ситуации, я думаю, европейские страны и политики понимают, что им надо думать о своих гражданах и своём бизнесе. Поэтому я не сомневаюсь, что проект будет достроен», — заключил Ананских.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Панкин заявил, что попытки помешать вводу в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» являются незаконными и не повлияют на реализацию проекта.

По его словам, политизация данного вопроса опасна и негативно влияет на развитие экономического сотрудничества.

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