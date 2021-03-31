РБК: Всемирный банк опубликовал данные о странах — должниках России

Всемирный банк опубликовал данные о двусторонней задолженности большинства развивающихся стран перед другими государствами.

Как пишет РБК со ссылкой на данные банка, на конец 2019 года почти 30 развивающихся стран были должны России около $22,9 млрд по двусторонним займам.

Уточняется, что среди дебиторов указаны в том числе Белоруссия, Бангладеш и Венесуэла.

В октябре 2019 года сообщалось, что общая сумма списанных Россией долгов африканским странам превысила $20 млрд.

При этом в ходе экономического форума Россия — Африка были заключены соглашения на сумму более 800 млрд рублей, а Россия в ближайшие годы вдвое увеличит поставки продовольственной продукции в страны Африки.