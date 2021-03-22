В Подмосковье рассказали об экспорте мясной продукции в 2020 году

В Московской области рассказали об экспорте мясной продукции в 2020 году.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Как рассказали в ведомстве, за прошедший год область экспортировала 80,6 тыс. тонн мясных изделий.

«Это на 65,6 тыс. тонн больше, чем в 2019 году, то есть мы увеличили экспорт подмосковной мясной продукции в 5,4 раза», — уточнил глава министерства Сергей Воскресенский.

Основными экспортёрами стали заводы «Черкизово» из Раменского городского округа, Каширы и Одинцова, а также «Мираторг» из Домодедова.

Ведущими импортёрами являются Китай с долей в общем объёме экспорта более 70%, Украина (20%), Казахстан (около 5%).

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане оценили объём экспорта.