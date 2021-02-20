В Татарстане оценили объём экспорта

С начала реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Татарстане 182 предпринимателя вышли со своей продукцией на экспортные рынки.

Об этом сообщает «Реальное время».

Общий объём экспорта татарстанских производителей, поддержанных Центром поддержки экспорта, составил более $33 млн.

«Следует отметить, что в 2021 году уже восемь новых компаний вышли на экспорт, семь из них вышли благодаря каналам электронной торговли», — сообщил начальник отдела развития институтов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства департамента развития предпринимательства и конкуренции Министерства экономики Татарстана Артур Гайнов.

Ранее «Невские новости» сообщали, что Санкт-Петербург увеличил экспорт несырьевой неэнергетической продукции на 9% в 2020 году.