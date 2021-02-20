В Татарстане оценили объём экспорта
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
Общий объём экспорта татарстанских производителей, поддержанных Центром поддержки экспорта, составил более $33 млн.
«Следует отметить, что в 2021 году уже восемь новых компаний вышли на экспорт, семь из них вышли благодаря каналам электронной торговли», — сообщил начальник отдела развития институтов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства департамента развития предпринимательства и конкуренции Министерства экономики Татарстана Артур Гайнов.
Ранее «Невские новости» сообщали, что Санкт-Петербург увеличил экспорт несырьевой неэнергетической продукции на 9% в 2020 году.