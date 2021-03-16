Reuters: ФРГ выигрывает время в диалоге с США по «Северному потоку — 2»

Германия пытается «выиграть время» в переговорах с Соединёнными Штатами по вопросу «Северного потока — 2», чтобы строительство газопровода завершилось, пишет Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

По данным агентства, которое также ссылается на аналитиков, энергетический проект может быть завершён в сентябре.

«Берлин пытается выиграть время и гарантировать завершение строительства, потому что, по их мнению, когда проект будет завершён, всё станет выглядеть по-другому (для США)», — сообщил неназванный собеседник.

По словам второго источника, германские власти полагают, что в Вашингтоне всё же есть желающие вести диалог о «Северном потоке — 2» и найти решение.

Ранее глава комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст призвал не обсуждать с США «механизм остановки» строительства газопровода.

Также министр энергетики и экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что считает неправильным постоянно ставить новые вопросы по поводу «Северного потока — 2».

Как отмечал глава немецкого МИД Хайко Маас, главный приоритет правительства ФРГ в настоящее время — создать условия для завершения строительства трубопровода.