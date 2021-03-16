ПМЭФ-2021 пройдёт в очном формате

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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2021 году пройдёт в очном формате в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», сообщили в фонде «Росконгресс».
ПМЭФ-2021 пройдёт в очном формате
  • РИА Новости

«Форум состоится в традиционном очном формате с использованием современных цифровых технологий, обеспечивающих возможность трансляции мероприятий на его ресурсах», — цитирует пресс-служба советника президента России, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.

Соответствующая рабочая группа под председательством главы Роспотребнадзора Анны Поповой разработает комплекс мер эпидемиологической безопасности, включая контроль состояния здоровья прибывающих в Санкт-Петербург пассажиров, расширение инфраструктуры по организации доступа участников на площадку, а также оборудование систем вентиляции КВЦ «Экспофорум» специальными устройствами обеззараживания.

ПМЭФ-2021 пройдёт 2—5 июня. В работе форума примут участие представители Всемирной организации здравоохранения.

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