ПМЭФ-2021 пройдёт в очном формате

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2021 году пройдёт в очном формате в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», сообщили в фонде «Росконгресс».

РИА Новости

«Форум состоится в традиционном очном формате с использованием современных цифровых технологий, обеспечивающих возможность трансляции мероприятий на его ресурсах», — цитирует пресс-служба советника президента России, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова. Соответствующая рабочая группа под председательством главы Роспотребнадзора Анны Поповой разработает комплекс мер эпидемиологической безопасности, включая контроль состояния здоровья прибывающих в Санкт-Петербург пассажиров, расширение инфраструктуры по организации доступа участников на площадку, а также оборудование систем вентиляции КВЦ «Экспофорум» специальными устройствами обеззараживания. ПМЭФ-2021 пройдёт 2—5 июня. В работе форума примут участие представители Всемирной организации здравоохранения.