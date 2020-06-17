Организаторы рассказали о подготовке к ПМЭФ-2021

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Организаторы рассказали о подготовке к Петербургскому международному экономическому форуму 2021 года.
Организаторы рассказали о подготовке к ПМЭФ-2021
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на фонд «Росконгресс».

Работа идёт в плановом режиме. В состав оргкомитета включены представители правительства России, администрации президента России, руководства Санкт-Петербурга, а также топ-менеджеры госкорпораций, представители деловых объединений и общественных организаций.

Готовится деловая программа. Разрабатывается регламент медицинского и транспортного обеспечения.

«Мы уже получаем множество заявок на участие из разных стран мира и уверены, что мировая экономика выйдет из кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и следующий форум пройдёт с традиционно высоким уровнем представительства», — сказал советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков.

Ранее kp.ru сообщало, что в Санкт-Петербурге перенесли Международный юридический форум.

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