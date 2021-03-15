Представители ВОЗ примут участие в ПМЭФ-2021

В работе Петербургского международного экономического форума примут участие представители Всемирной организации здравоохранения — Ханс Клюге, глава Европейского регионального бюро ВОЗ, и Мелита Вуйнович, глава офиса ВОЗ в России.

Как ожидается, Клюге выступит с докладом в рамках деловой программы ПМЭФ-2021.

«Тема здравоохранения прочно вошла в деловую повестку Петербургского международного экономического форума как полноценное, самостоятельное социальное направление», — заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков.

По его словам, участие руководства ВОЗ в столь крупных международных мероприятиях — это возможность представить опыт по борьбе с пандемией, проанализировать самые эффективные меры, принятые во всемирной системе здравоохранения.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдёт 2—5 июня.