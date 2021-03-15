Представители ВОЗ примут участие в ПМЭФ-2021
- РИА Новости
Как ожидается, Клюге выступит с докладом в рамках деловой программы ПМЭФ-2021.
«Тема здравоохранения прочно вошла в деловую повестку Петербургского международного экономического форума как полноценное, самостоятельное социальное направление», — заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков.
По его словам, участие руководства ВОЗ в столь крупных международных мероприятиях — это возможность представить опыт по борьбе с пандемией, проанализировать самые эффективные меры, принятые во всемирной системе здравоохранения.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдёт 2—5 июня.