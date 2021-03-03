ПМЭФ-2021 пройдёт 2—5 июня

Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдёт 2—5 июня.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на фонд «Росконгресс».

«Датами проведения XXIV Петербургского международного экономического форума определены 2—5 июня 2021 года», — сказали там.

Как отметил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, организаторы примут все меры по предупреждению распространения коронавируса в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и ВОЗ.

В июне 2020 года организаторы форума в 2021 году рассказали, что в состав оргкомитета включены представители правительства России, администрации президента России, руководства Санкт-Петербурга, а также топ-менеджеры госкорпораций, представители деловых объединений и общественных организаций.