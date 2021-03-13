Член бундестага: завершение «Северного потока — 2» необходимо

Короткая ссылка
Германия имеет свои энергетические интересы, ей важно не попасть в зависимость от малого числа поставщиков энергии, поэтому завершение «Северного потока — 2» необходимо, заявила РИА Новости сопредседатель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), член бундестага Алис Вайдель.

«У Германии есть собственные энергетические интересы. Важно, чтобы наша страна по возможности не попала в зависимость от малого количества поставщиков энергии. Поэтому завершение проекта «Северный поток — 2» необходимо. То, что у США тоже есть свои интересы, понятно. Вместе с тем санкционная политика всегда вредит обеим сторонам», — сказала она.

Ранее глава комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст призвал не обсуждать с США «механизм остановки» строительства газопровода.

Также министр энергетики и экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что считает неправильным постоянно ставить новые вопросы по поводу «Северного потока — 2».

Как отмечал глава немецкого МИД Хайко Маас, главный приоритет правительства ФРГ в настоящее время — создать условия для завершения строительства трубопровода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить