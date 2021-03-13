Член бундестага: завершение «Северного потока — 2» необходимо

Германия имеет свои энергетические интересы, ей важно не попасть в зависимость от малого числа поставщиков энергии, поэтому завершение «Северного потока — 2» необходимо, заявила РИА Новости сопредседатель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), член бундестага Алис Вайдель.

«У Германии есть собственные энергетические интересы. Важно, чтобы наша страна по возможности не попала в зависимость от малого количества поставщиков энергии. Поэтому завершение проекта «Северный поток — 2» необходимо. То, что у США тоже есть свои интересы, понятно. Вместе с тем санкционная политика всегда вредит обеим сторонам», — сказала она.

Ранее глава комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст призвал не обсуждать с США «механизм остановки» строительства газопровода.

Также министр энергетики и экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что считает неправильным постоянно ставить новые вопросы по поводу «Северного потока — 2».

Как отмечал глава немецкого МИД Хайко Маас, главный приоритет правительства ФРГ в настоящее время — создать условия для завершения строительства трубопровода.