В Госдуму внесли проект о введении новой прогрессивной шкалы НДФЛ

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) внёс в нижнюю палату парламента законопроект о расширении применения прогрессивной шкалы НДФЛ. Документ опубликован в думской электронной базе данных.

Так, парламентарий предлагает освободить от налога лиц с доходом до 17 тыс. рублей в месяц.

Согласно инициативе, для граждан с ежегодным доходом более 204 тыс. рублей сохраняется ставка в 13%, от 5 млн рублей — 15%, от 10 млн рублей — 25%, от 100 млн рублей — 35%.

Как отмечается в пояснительной записке, проектом предусматривается господдержка среднего класса в России. По словам Катасонова, его реализация позволит перераспределить налоговую нагрузку в сторону более состоятельных россиян, а также увеличить поступления в бюджет на 343 млрд рублей в год.

С 1 января 2021 года вступил в силу закон о повышении ставки НДФЛ с 13 до 15% для граждан с высокими доходами.

По оценке властей, в течение следующих трёх лет бюджет страны дополнительно получит почти 193 млрд рублей.