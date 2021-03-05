Люксембург ратифицировал изменение налогового соглашения с Россией

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Люксембург со своей стороны ратифицировал протокол об изменении налогового соглашения с Россией, и документ вступил в силу 5 марта 2021 года, сообщили в российском Министерстве финансов.
Люксембург ратифицировал изменение налогового соглашения с Россией
  • РИА Новости

«Россия получила уведомление о завершении партнёрами всех ратификационных процедур по документу. Таким образом, протокол вступает в силу 5 марта 2021 года и его положения будут применяться с 1 января 2022 года», — говорится в пресс-релизе.

В Минфине напомнили, что Россия завершила процедуры по ратификации протокола в конце 2020 года, когда документ подписал российский лидер Владимир Путин.

Протокол об изменении налогового соглашения с Люксембургом, подписанный сторонами в начале ноября 2020 года, предусматривает повышение ставки налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов.

В конце марта президент России Владимир Путин распорядился повысить налог за перевод дивидендов и процентов на зарубежные счета до 15% с 2021 года.

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