Эксперт прокомментировал пересмотр налоговых соглашений России с другими странами

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Полина Полетаева
Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с RT прокомментировал планы правительства по пересмотру соглашений об избежании двойного налогообложения России с рядом стран.
Эксперт прокомментировал пересмотр налоговых соглашений России с другими странами
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«По оценке Минфина, перезагрузка соглашений об избежании двойного налогообложения будет приносить российскому бюджету около 130—150 млрд рублей в год. Преимущественно это за счёт Кипра, соответствующий договор уже подписан. Значительный объём поступлений ожидается и за счёт подписания договора с Мальтой, затем с Люксембургом и офшорными островами, находящимися в британской юрисдикции», — подчеркнул эксперт.

По его словам, прогнозы Минфина по наполнению бюджета от пересмотра соглашений являются реалистичными.

При этом, как подчеркнул эксперт, инициатива может подтолкнуть предпринимателей перерегистрироваться в так называемые российские офшоры. Речь идёт о специальных административных районах с льготным налогообложением на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининградской области.

«Ряд компаний действительно вернётся в специальные административные районы. Такой тренд потихонечку намечается. А это, естественно, возвращение налоговой базы в Россию», — добавил Масленников.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении проекта протокола относительно внесения изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой.

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