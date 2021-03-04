Минсельхоз оценил ситуацию с ценами на мясо птиц и яйца

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Минсельхоз России прокомментировал ситуацию с ценами на мясо птиц и яйца.
Минсельхоз оценил ситуацию с ценами на мясо птиц и яйца
  • РИА Новости

«В настоящее время на российском рынке наблюдается определённый дисбаланс спроса и предложения. Это обусловлено, с одной стороны, увеличением объёмов потребления мяса птицы и яйца как наиболее доступных источников животного белка, с другой стороны — некоторым сокращением производства на фоне ухудшения эпизоотической ситуации», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что, по оценке Минсельхоза, полное восстановление производства в отрасли ожидается к маю, что будет дополнительно способствовать стабилизации цен.

В начале марта Минсельхоз России прокомментировал рост цен на продукцию птицеводчества. Как сообщалось, рост обусловлен тремя основными факторами: увеличением стоимости кормов, снижением объёмов производства в связи с распространением гриппа птиц, а также сокращением поставок импортных инкубационных яиц.

1 марта Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) начала проверки производителей куриного мяса и яиц.

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