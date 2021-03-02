В Минсельхозе оценили рост цен на продукцию птицеводчества

Минсельхоз России прокомментировал рост цен на продукцию птицеводчества. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Отмечается, что глава министерства Дмитрий Патрушев провёл совещание с крупнейшими предприятиями птицеводческой отрасли.

«Наблюдающийся рост цен на продукцию птицеводства обусловлен тремя основными факторами: увеличением стоимости кормов, снижением объёмов производства в связи с распространением гриппа птиц, а также сокращением поставок импортных инкубационных яиц из-за осложнения эпизоотической ситуации в странах ЕС», — говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что правительство России уже приняло ряд мер по стабилизации цен, в том числе на корма.

Ранее в Минсельхозе заявили, что предпосылки для заметного роста цен на мясо птицы и яйца в России в 2021 году отсутствуют, он будет в рамках продовольственной инфляции.

При этом в Ассоциации компаний розничной торговли сообщили газете «Известия», что ретейлеры готовы повысить цены на яйца и мясо птицы.