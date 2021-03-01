ФАС начала проверки производителей куриного мяса и яиц

Короткая ссылка
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) начала проверки производителей куриного мяса и яиц. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
ФАС начала проверки производителей куриного мяса и яиц
  • РИА Новости

«ФАС России получила поручение Андрея Рэмовича Белоусова (первого вице-премьера. — RT) и приступила к проведению проверок производителей мяса курицы и куриных яиц на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства», — отметили там.

Ранее в Минсельхозе заявили, что предпосылки для заметного роста цен на мясо птицы и яйца в России в 2021 году отсутствуют, он будет в рамках продовольственной инфляции.

При этом в Ассоциации компаний розничной торговли сообщили «Известиям», что ретейлеры готовы повысить цены на яйца и мясо птицы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить