Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) начала проверки производителей куриного мяса и яиц. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

«ФАС России получила поручение Андрея Рэмовича Белоусова (первого вице-премьера. — RT) и приступила к проведению проверок производителей мяса курицы и куриных яиц на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства», — отметили там.

Ранее в Минсельхозе заявили, что предпосылки для заметного роста цен на мясо птицы и яйца в России в 2021 году отсутствуют, он будет в рамках продовольственной инфляции.

При этом в Ассоциации компаний розничной торговли сообщили «Известиям», что ретейлеры готовы повысить цены на яйца и мясо птицы.