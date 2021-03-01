В Кремле оценили выводы Bloomberg о росте цен на продукты в России

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В Кремле не согласны с докладом Bloomberg, где Россия включена в список так называемых горячих точек по росту цен на продукты, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В Кремле оценили выводы Bloomberg о росте цен на продукты в России
  • РИА Новости

«Что касается вот этой публикации, то мы с ней не согласны. У нас другие данные. Выводы, к которым пришли авторы этой публикации, неверны», — сказал он журналистам.

По его словам, многие люди во всём мире почувствовали уменьшение своих доходов на фоне пандемии и неправильно говорить, что в России это «более острая проблема», чем в других странах.

Согласно исследованию NielsenIQ, почти 70% российских потребителей вынуждены следить за расходами и экономить. Bloomberg пришло к выводу, что последствия роста цен на продовольствие окажут наибольшее влияние в Бразилии, Нигерии, России, Турции и Индии.

В Минэкономразвития назвали сообщение агентства спекулятивным. В ведомстве подчеркнули, что совместно с Росстатом и ФНС ведут оперативный мониторинг стоимости продуктов, что позволяет своевременно отслеживать колебание и влияние роста мировых цен на внутренние.

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