«Ъ»: в России может подорожать оливковое масло

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Поставщики оливкового масла направили российским торговым сетям уведомления о повышении цен на свою продукцию в пределах 15%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
«Ъ»: в России может подорожать оливковое масло
  • Pixabay

По информации издания, среди причин — ожидаемое снижение урожая оливок в Греции, Италии и Испании. В сочетании с высоким спросом в ЕС оно привело к росту европейских цен на 20—40% с каждым годом. 

В одной крупной торговой сети газете сообщили, что новые заказы по импорту из Италии приходят с подорожанием на 6—15%, из Греции — стоимость не менялась. В другой говорят, что заявления о повышении цен поступали, но они связаны с курсом валют. При этом там подчеркнули, что решения пока нет.

По мнению экспертов, постоянные потребители оливкового масла не слишком чувствительны к колебаниям цен, поэтому сильного снижения продаж не ожидается.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, какие факторы повлияли на повышение цен на продовольственные товары в России.

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