В Минэкономразвития рассказали о повлиявших на рост цен факторах

Глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, какие факторы повлияли на повышение цен на продовольственные товары в России.

«В конце прошлого года мы столкнулись с ещё одним вызовом — ускорением инфляции и ростом цен на ряд продуктов, в первую очередь продовольственных товаров, социально значимых продуктов первой необходимости», — приводит РИА Новости его слова в ходе выступления в Госдуме.

Решетников отметил, что на это повлияла динамика валютного курса.

«Первая волна ослабления рубля в полной мере проявилась к концу осени, когда восстановился потребительский спрос. На этот фон наложилась вторая волна — поэтому перенос в цены валютного курса оказался сильнее и сконцентрировался на ноябре-декабре», — заявил министр.

Глава Минэкономразвития также сообщил, что на увеличение стоимости товаров повлиял рост цен на мировых рынках.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на мировом продовольственном рынке усугубляется.