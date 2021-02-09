В Минэкономразвития рассказали о повлиявших на рост цен факторах

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Глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, какие факторы повлияли на повышение цен на продовольственные товары в России.
В Минэкономразвития рассказали о повлиявших на рост цен факторах
  • РИА Новости

«В конце прошлого года мы столкнулись с ещё одним вызовом — ускорением инфляции и ростом цен на ряд продуктов, в первую очередь продовольственных товаров, социально значимых продуктов первой необходимости», — приводит РИА Новости его слова в ходе выступления в Госдуме.

Решетников отметил, что на это повлияла динамика валютного курса.

«Первая волна ослабления рубля в полной мере проявилась к концу осени, когда восстановился потребительский спрос. На этот фон наложилась вторая волна — поэтому перенос в цены валютного курса оказался сильнее и сконцентрировался на ноябре-декабре», — заявил министр.

Глава Минэкономразвития также сообщил, что на увеличение стоимости товаров повлиял рост цен на мировых рынках.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на мировом продовольственном рынке усугубляется.

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