Путин прокомментировал ситуацию на мировом продовольственном рынке

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Ситуация на мировом продовольственном рынке усугубляется, заявил президент России Владимир Путин.
Путин прокомментировал ситуацию на мировом продовольственном рынке
  • РИА Новости

«Ситуация на рынке продовольствия, на мировом рынке, к сожалению, усугубляется», — сказал он на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым.

Министр экономического развития, в свою очередь, отметил несколько факторов: все страны-импортёры усилили закупки продовольствия в свои резервы. С другой стороны, по ряду регионов-производителей пришли неблагоприятные прогнозы по зерну.

По его словам, всё это влияет на цены и настроения.

Ранее, как сообщал телеканал «360», исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский заявил, что площадь земель для посева зерновых в регионе увеличат до 580 тыс. га в 2021 году.

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