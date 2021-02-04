Путин прокомментировал ситуацию на мировом продовольственном рынке

Ситуация на мировом продовольственном рынке усугубляется, заявил президент России Владимир Путин.

«Ситуация на рынке продовольствия, на мировом рынке, к сожалению, усугубляется», — сказал он на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым.

Министр экономического развития, в свою очередь, отметил несколько факторов: все страны-импортёры усилили закупки продовольствия в свои резервы. С другой стороны, по ряду регионов-производителей пришли неблагоприятные прогнозы по зерну.

По его словам, всё это влияет на цены и настроения.

Ранее, как сообщал телеканал «360», исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский заявил, что площадь земель для посева зерновых в регионе увеличат до 580 тыс. га в 2021 году.