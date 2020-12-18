Глава Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала ситуацию с ростом цен.

«Ускорение роста цен вызвано группой факторов. Среди них — ситуация на отдельных продовольственных рынках: волатильность ценовой динамики здесь прежде всего связана с ростом мировых продовольственных цен и ослаблением рубля. Динамика валютного курса также отражается на ценах непродовольственных товаров», — цитирует Интерфакс Набиуллину.

По её словам, весной производители и продавцы могли откладывать перенос ослабления рубля в цены, учитывая сдержанный спрос, а также наличие товарных запасов, которые были сформированы ранее ещё по старым закупочным ценам.

Ранее доктор экономических наук, профессор, бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что государству необходимо чаще вмешиваться в вопросы ценообразования.

16 декабря стало известно, что правительство России подготовило законопроект о праве кабмина вводить регулирование цен на социально значимые продукты и внесёт его в Госдуму.