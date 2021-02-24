Экспорт подмосковной сельхозпродукции превысил $1 млрд по итогам 2020 года

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Суммарный объём экспорта сельхозпродукции Московской области превысил $1 млрд по итогам 2020 года.
Экспорт подмосковной сельхозпродукции превысил $1 млрд по итогам 2020 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

«Впервые региону удалось достигнуть высокого показателя объёма экспорта продукции агропромышленного комплекса — $1,04 млрд», — заявили в пресс-центре Мособлдумы.

Область заняла первое место в России по производству кондитерских изделий (за десть месяцев 2020 года в регионе выпустили 342,8 тыс. тонн сладостей) и вторые места по производству сыра и хлеба (56,3 тыс. и 360,8 тыс. тонн соответственно).

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане оценили объём экспорта.

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