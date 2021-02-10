В Госдуме оценили слова главы МИД ФРГ о «Северном потоке — 2»

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RT
Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, который предупредил о последствиях отказа от строительства газопровода «Северный поток — 2».
В Госдуме оценили слова главы МИД ФРГ о «Северном потоке — 2»
  • РИА Новости

«Нужно согласиться с ним (Маасом. — RT), что данный газопровод — большое благо для Европы. Безусловно, все это понимают, просто одни об этом говорят, а другие не говорят», — заявил Ананских.

Парламентарий также напомнил, что строительство газопровода положительно повлияет на европейский бизнес-сектор. 

«Министр иностранных дел Германии думает о своём народе, о своих предпринимателях, чтобы им лучше жилось, чего не скажешь о других чиновниках других государств», — добавил депутат.

Ранее Маас заявил, что «нужно осознавать, какие последствия отказ от «Северного потока — 2» будет иметь геостратегически и что это значит для возможности влияния Европы на Россию».

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