В Госдуме оценили слова главы МИД ФРГ о «Северном потоке — 2»

Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, который предупредил о последствиях отказа от строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Нужно согласиться с ним (Маасом. — RT), что данный газопровод — большое благо для Европы. Безусловно, все это понимают, просто одни об этом говорят, а другие не говорят», — заявил Ананских.

Парламентарий также напомнил, что строительство газопровода положительно повлияет на европейский бизнес-сектор.

«Министр иностранных дел Германии думает о своём народе, о своих предпринимателях, чтобы им лучше жилось, чего не скажешь о других чиновниках других государств», — добавил депутат.

Ранее Маас заявил, что «нужно осознавать, какие последствия отказ от «Северного потока — 2» будет иметь геостратегически и что это значит для возможности влияния Европы на Россию».