В Госдуме оценили призыв ввести мораторий на «Северный поток — 2»

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в разговоре с RT оценил заявление главы комитета бундестага по внешней политике Норберта Рёттгена о необходимости согласования моратория на строительство газопровода «Северный поток — 2».

«Казалось бы, глава комитета по международным делам в бундестаге, по нашим меркам, должен понимать, что подобные инсинуации на счёт геополитических орудий и прочего не имеют ничего общего с действительностью», — сказал Морозов.

Депутат отметил, что изначально проект «затевали ради помощи немецким партнёрам» и другим европейским государствам, нуждающимся в расширении поставок российского газа для развития экономики.

«Поэтому в этом проекте наибольшая заинтересованность именно у Германии. Тут следует руководствоваться не столько соображениями дружбы с США, сколько интересами собственного государства», — добавил он.

Ранее глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген заявил, что ЕС, России и США нужно согласовать мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2».

По его словам, это необходимо для проведения переговоров, направленных на то, чтобы убедиться, что проект не станет «геополитическим оружием».