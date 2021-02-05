В Госдуме оценили призыв ввести мораторий на «Северный поток — 2»
- Reuters
«Казалось бы, глава комитета по международным делам в бундестаге, по нашим меркам, должен понимать, что подобные инсинуации на счёт геополитических орудий и прочего не имеют ничего общего с действительностью», — сказал Морозов.
Депутат отметил, что изначально проект «затевали ради помощи немецким партнёрам» и другим европейским государствам, нуждающимся в расширении поставок российского газа для развития экономики.
«Поэтому в этом проекте наибольшая заинтересованность именно у Германии. Тут следует руководствоваться не столько соображениями дружбы с США, сколько интересами собственного государства», — добавил он.
Ранее глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген заявил, что ЕС, России и США нужно согласовать мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2».
По его словам, это необходимо для проведения переговоров, направленных на то, чтобы убедиться, что проект не станет «геополитическим оружием».