В Союзе экспортёров зерна прокомментировали повышение экспортной пошлины на пшеницу

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Председатель правления Союза экспортёров зерна Эдуард Зернин прокомментировал повышение экспортной пошлины на пшеницу.
В Союзе экспортёров зерна прокомментировали повышение экспортной пошлины на пшеницу
  • © DANIL SEMYONOV
  • AFP

«От введения пошлины выиграют в первую очередь отечественные животноводы, птицеводы и мукомолы, которые и были инициаторами сегодняшних ограничений. Они наверняка воспользуются моментом, снизят закупочные цены на зерно и повысят свою маржинальность», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как прогнозирует Зернин, снижение цен на зерно может не затронуть конечного потребителя.

Российское правительство утвердило с 1 марта повышение экспортной пошлины на пшеницу с €25 до €50.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко в беседе с НТВ рассказала о планах по урожаю зерновых.

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