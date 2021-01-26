Россия с 1 марта повышает пошлину на вывоз пшеницы

Российское правительство утвердило с 1 марта повышение экспортной пошлины на пшеницу с €25 до €50.

«С 1 марта по 30 июня вводятся повышенные пошлины на пшеницу в размере €50», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Отмечается, что с 15 февраля по 28 февраля 1000 кг пшеницы будут облагаться пошлиной в размере €25.

Соответствующее постановление подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«Экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу будут скорректированы, что позволит стабилизировать цены на эту продукцию на внутреннем рынке», — говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала о планах по урожаю зерновых.