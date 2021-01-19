Косачёв оценил ситуацию со строительством «Северного потока — 2»

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Полина Полетаева
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал сообщения о том, что США введут санкции в отношении российского трубоукладчика «Фортуна», участвующего в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Косачёв оценил ситуацию со строительством «Северного потока — 2»
  • РИА Новости

«Расценивать все эти решения можно предельно однозначно. Это недобросовестная конкуренция, это попытка сохранить за США если не монополию, то во всяком случае существенную долю газового рынка в Европе», — заявил сенатор.

Он напомнил, что $3 млрд бюджета Украины — это доходы от транзита газа. И в случае запуска «Северного потока — 2» Украина может «лишиться значительной части этого дохода».

«Что это означает? Что кому-то из покровителей нынешней Украины придётся её содержать на эти 3 млрд... Поэтому, я думаю, что в их действиях, не столько мотивация, связанная с непринятием каких-то действий России, сколько чистый коммерческий расчёт, нежелание платить по чужим счетам и желание больше зарабатывать на свои собственные счета», — добавил Косачёв.

Ранее немецкое издание Handelsblatt сообщило о том, что 19 января американская сторона намерена ввести ограничительные меры в отношении компании ООО «КВТ-Рус», владеющей «Фортуной».

Представитель Минэкономики ФРГ также прокомментировал это решение.

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