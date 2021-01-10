Экономист назвал главный фактор влияния на курс валют в 2021 году

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Кирилл Горшенин
Лидер инвестиционного сообщества ANGRY BONDS, независимый экономист Дмитрий Адамидов в беседе с RT рассказал о перспективах рынка валют в течение 2021 года.
Экономист назвал главный фактор влияния на курс валют в 2021 году
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Это в большей степени зависит от нефти, чтобы курс оставался в пределах 70-80 рублей, нефть должна быть на нынешних уровнях примерно, то есть не 55-56 долларов за баррель. Если нефть всё-таки будет расти, есть основания на это рассчитывать тактические (сделка ОПЕК+) и стратегические, потому что у нас возобновление запасов по новым месторождениям как раз требует цены 65-70. Вполне возможно, что к концу года нефть у нас будет не 55 долларов за баррель, а 65, как минимум», — заявил Адамидов.

При этом, по словам экономиста, ряд аналитиков прогнозирует падение доллара в течение следующего года.

«Аналитики дают прогнозы, но смотря из чего делать эти прогнозы. Например, Goldman Sachs в конце прошлого года говорил, что доллар на 17% упадёт... Если это случится, то он как раз в районе 62-65 и окажется. Нужно следить за динамикой нефти, но мне представляется, что курс рубля будет повыше», — считает специалист.

5 января страны — участницы сделки ОПЕК+ договорились скорректировать условия соглашения.

В феврале и марте Саудовская Аравия и ещё ряд государств сократят добычу нефти более чем на 1,4 млн баррелей в сутки.

При этом Россия и Казахстан смогут увеличить производство сырья на 75 тыс. баррелей в день. 

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