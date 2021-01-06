Эксперт дал прогноз по валютному рынку в 2021 году

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Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев дал прогноз по валютному рынку в 2021 году.
Эксперт дал прогноз по валютному рынку в 2021 году
  • РИА Новости

В беседе с Life.ru он выразил мнение, что тенденция ослабления доллара к другим мировым валютам продолжится.

Вместе с этим эксперт отметил, что мир вошёл в серьёзную рецессию, а до конца пандемии пока далеко, что может отразиться на курсе рубля. В качестве факторов влияния Деев назвал возможное усиление санкционного давления со стороны США и динамику цен на нефть.

«Вероятнее всего, рубль закрепится на текущих уровнях. Правда, с тенденцией к снижению до 80 рублей за доллар и 93—94 рублей за евро», — считает он.

Ранее член Центральной и Восточно-Европейской ассоциации менеджмента кандидат экономических наук Теймураз Вашакмадзе в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что наиболее сильное влияние курсовых колебаний ощущают предприятия сфер производства и торговли, в меньшей степени — сферы услуг.

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