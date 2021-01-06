Экономист дал советы по хранению сбережений

Заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн дал советы по хранению сбережений.

В беседе с Nation News он выразил мнение, что самыми выгодными являются вложения не в мировые валюты, а в эффективные технологии и бизнесы.

Как считает эксперт, лучше всего не хранить деньги в одном месте, а для зарабатывания на вложениях своих ресурсов с чуть меньшими рисками можно обратиться к профессионалам.

«Если случится всеобщее обрушение мировой финансово-расчётной системы, то в выигрыше могут оказаться вложения в непереоценённые эффективные технологии и бизнесы, продукция которых будет востребована в любой кризис, такие как энергия, коммуникации», — заявил Гольдфайн.

Летом 2020 года финансовый аналитик РИСИ, экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что крупнейшие российские банки столкнулись с оттоком валютных вкладов.