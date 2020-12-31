Посол России рассказал об отношении в Австрии к «Северному потоку — 2»

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Посол России в Вене Дмитрий Любинский назвал самостоятельной и последовательной позицию Австрии в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2», несмотря на американские санкции.
Посол России рассказал об отношении в Австрии к «Северному потоку — 2»
  • Reuters

«Здесь понимают, что проект экономически выгоден Австрии, и рассчитывают на то, что строительство газопровода будет завершено в соответствии с существующей контрактной основой и вопреки незаконным санкциям США, которые преследуют узкокорыстные цели: не только оттеснить Россию и продавить собственный СПГ, но и нанести удар по конкурентоспособности энергоёмкой промышленности ЕС», — цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, согласно действующим контрактам, в январе — сентябре в Австрию было поставлено 8,8 млрд куб. м газа.

Ранее в исключительной экономической зоне ФРГ завершились работы по укладке «Северного потока — 2».

МИД Германии заявил о неизменности позиции по «Северному потоку — 2».

В сентябре канцлер Австрии Себастьян Курц выступил против остановки реализации проекта «Северный поток — 2» из-за ситуации вокруг Алексея Навального. 

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