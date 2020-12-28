В ФРГ рассказали о неизменности позиции по «Северному потоку — 2»

Позиция правительства Германии по проекту «Северный поток — 2» не изменилась, вопрос о завершении строительства находится в компетенции бизнеса.

Об этом в ходе брифинга сообщил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

«Министр иностранных дел заявил ранее в интервью DPA, что позиция правительства в отношении проекта остаётся неизменной», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, «все решения о запланированных действиях находятся в компетенции компаний-участниц», в том числе и вопрос о возможных сроках завершения строительства трубопровода.

11 декабря возобновилось строительство «Северного потока — 2»: трубоукладчик «Фортуна» начал укладку в водах Германии.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отмечала, что отношение правительства Германии к проекту газопровода «Северный поток — 2» остаётся неизменным на протяжении последних лет.