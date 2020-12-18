Экономист оценил эффективность мер по снижению цен на продукты питания в России

Короткая ссылка
Доктор экономических наук, профессор, бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод считает, что государству необходимо чаще вмешиваться в вопросы ценообразования.
Экономист оценил эффективность мер по снижению цен на продукты питания в России
  • © РИА Новости / Сергей Пятаков

Об этом Леонид Холод заявил в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

«Условия направлены на снижение отпускных цен производителей для торговых сетей. Цена на сахарный песок составит 36 рублей за кг, на подсолнечное масло — 95 рублей. Мера достаточно эффективная. Можно спорить по поводу её рыночности, однако цены никто не устанавливал — всё на добровольном соглашении», — сказал Леонид Холод.

Он отметил, что было принято постановление по субсидиям мукомолам на приобретение пшеницы, чтобы снизить издержки и обеспечить снижение цен.

«Надо сказать, что это оперативные меры, и здесь самое главное, чтобы люди почувствовали от них эффект в виде конкретных цен в магазинах», — резюмирует Холод.

Ранее российское правительство подготовило законопроект о праве кабмина вводить регулирование цен на социально значимые продукты.

И. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский в беседе с телеканалом «360» рассказал о мерах по сдерживанию цен на продукты питания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить