Минфин заявил об отсутствии признаков «пузыря» на ипотечном рынке

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На российском ипотечном и фондовом рынках пока нет признаков возникновения «пузыря», заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
Минфин заявил об отсутствии признаков «пузыря» на ипотечном рынке
  • РИА Новости

«По цифрам видно, что всё у нас растёт хорошо. Но я никаких «пузырей» не наблюдаю», — цитирует замминистра ТАСС.

По его словам, старт был с такой низкой базы, что «ещё есть время нормально порасти».

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что намерен добиваться продления программы льготной ипотеки на новостройки после 1 июля 2021 года.

В ноябре председатель Цетробанка Эльвира Набиуллина не исключила снижения доступности жилья в стране из-за роста цен на первичном рынке. 

Она отметила, что своевременное завершение антикризисной программы позволит предотвратить появление пузырей и сбалансировать спрос и предложение.

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