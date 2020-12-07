Политолог прокомментировал ситуацию с «Северным потоком — 2»

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Анастасия Румянцева
Директор Института политических исследований политолог Сергей Марков прокомментировал в беседе с RT позицию Министерства экономики и энергетики ФРГ по строительству газопровода «Северный поток — 2».
Политолог прокомментировал ситуацию с «Северным потоком — 2»
  • РИА Новости

По мнению Маркова, санкции против проекта воспринимаются как антироссийские, но, как подчеркнул политолог, на самом деле они «антинемецкие». 

«Доступ к дешёвому и стабильному российскому газу позволяет немецким компаниям (а они составляют ядро европейского бизнеса) сделать свою продукцию более конкурентоспособной, а значит, завоёвывать рынки», — подчеркнул эксперт.

По словам специалиста, между немецкими и американскими корпорациями существует очень серьёзная конкуренция за рынок США, за рынок в Европе и за глобальные рынки.

«Возможность получения стабильных, дешёвых и экологически чистых источников энергии, а значит, политически менее обременительных через систему «Северный поток — 2» — это очень выгодный ресурс немецких промышленных концернов», — заключил собеседник RT.

Он отметил, что немецкое правительство будет «отчаянно бороться» за «Северный поток — 2».

Ранее Министерство экономики и энергетики ФРГ прокомментировало призыв и. о. посла США в Германии Робина Куинвилла наложить мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2».

Как отметила представитель ведомства Анна Софи Айхлер, позиция Берлина по возможным санкциям в отношении проекта известна, Германия их «отвергает» и не считает «совместимыми с международным правом».

5 декабря посольство США в Германии призвало ФРГ и Евросоюз наложить мораторий на строительство «Северного потока — 2».

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