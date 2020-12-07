В Германии ответили на призыв США заморозить «Северный поток — 2»

Министерство экономики и энергетики ФРГ прокомментировало призыв и. о. посла США в Германии Робин Куинвилл наложить мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2».

Как отметила представитель ведомства Анна Софи Айхлер, позиция Берлина по возможным санкциям в отношении проекта известна.

«Мы их отвергаем, так как не считаем совместимыми с международным правом экстерриториальные санкции», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее Куинвилл назвала СП-2 политическим инструментом и заявила, что его заморозка стала бы сигналом, что Европа больше не будет мириться со «злонамеренным поведением России».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала это заявление политической агрессией.