Греф оценил срыв сделки по покупке «Яндексом» «Тинькофф Банка»

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Глава Сбербанка Герман Греф выразил сожаление в связи со срывом сделки «Яндекса» и TCS Group по покупке «Тинькофф Банка».
Греф оценил срыв сделки по покупке «Яндексом» «Тинькофф Банка»
  • © РИА Новости / Нина Зотина

 «Жаль, что сделка не состоялась, мы бы получили сильного конкурента, что хорошо стратегически», — приводит Forbes его слова. 

В конце сентября сообщалось, что «Яндекс» договорился с TCS Group о покупке «Тинькофф Банка» за $5,48 млрд.

16 октября стало известно, что стороны прекратили переговоры о покупке.

Как заявил Тиньков, изначально речь шла об объединении, «поиске синергий» и росте клиентской базы, однако «по факту всё вылилось в продажу».

В свою очередь, в «Яндексе» заявили, что на каждом этапе переговоров Тиньков выдвигал новые требования.

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