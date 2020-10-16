Греф оценил срыв сделки по покупке «Яндексом» «Тинькофф Банка»

Глава Сбербанка Герман Греф выразил сожаление в связи со срывом сделки «Яндекса» и TCS Group по покупке «Тинькофф Банка».

«Жаль, что сделка не состоялась, мы бы получили сильного конкурента, что хорошо стратегически», — приводит Forbes его слова.

В конце сентября сообщалось, что «Яндекс» договорился с TCS Group о покупке «Тинькофф Банка» за $5,48 млрд.

16 октября стало известно, что стороны прекратили переговоры о покупке.

Как заявил Тиньков, изначально речь шла об объединении, «поиске синергий» и росте клиентской базы, однако «по факту всё вылилось в продажу».

В свою очередь, в «Яндексе» заявили, что на каждом этапе переговоров Тиньков выдвигал новые требования.