Тиньков прокомментировал срыв сделки с «Яндексом» по покупке банка

Российский бизнесмен Олег Тиньков прокомментировал срыв сделки «Яндекса» и TCS Group по покупке «Тинькофф Банка».

«Сегодня я принял решение разорвать вероятную сделку с «Яндексом». Почему? Мы начали разговор с объединения, поисков синергий и быстрого роста нашей клиентской базы. И хотели построить самую большую частную компанию России. По факту всё вылилось в продажу», — приводит фрагмент его письма сотрудникам банка РБК.

По словам бизнесмена, «Яндекс» был намерен «просто купить «Тинькофф», что, по его мнению, привело бы к негативным последствиям для банка.

«Тинькофф» не продаётся ни «Яндексу», ни МТС», — подчеркнул Тиньков.

Он также выразил уверенность, что «Тинькофф Банк» сможет увеличить клиентскую базу до 20 млн, а прибыль — до $1 млрд.

Ранее стало известно, что «Яндекс» и TCS Group прекратили переговоры о покупке «Тинькофф Банка» по обоюдному соглашению из-за невозможности договориться об окончательных условиях сделки.