«Яндекс» и TCS Group прекратили переговоры о покупке «Тинькофф Банка»
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- РИА Новости
«Яндекс» и TCS Group Holding PLC («Тинькофф») прекращают переговоры о возможной покупке «Яндексом» 100% акционерного капитала «Тинькофф», — говорится в релизе.
В компании пояснили, что данное решение было обоюдным и связано с невозможностью договориться об окончательных условиях сделки.
В то же время «Яндекс» поблагодарил «Тинькофф» за работу в процессе переговоров.
В конце сентября стало известно, что «Яндекс» договорился с TCS Group о покупке «Тинькофф Банка» за $5,48 млрд.