«Яндекс» и TCS Group прекратили переговоры о покупке «Тинькофф Банка»

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«Яндекс» и TCS Group, которая владеет «Тинькофф Банком», прекратили переговоры о покупке кредитной организации, сообщили в пресс-службе интернет-холдинга.
«Яндекс» и TCS Group прекратили переговоры о покупке «Тинькофф Банка»
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Яндекс» и TCS Group Holding PLC («Тинькофф») прекращают переговоры о возможной покупке «Яндексом» 100% акционерного капитала «Тинькофф», — говорится в релизе.

В компании пояснили, что данное решение было обоюдным и связано с невозможностью договориться об окончательных условиях сделки.

В то же время «Яндекс» поблагодарил «Тинькофф» за работу в процессе переговоров.

В конце сентября стало известно, что «Яндекс» договорился с TCS Group о покупке «Тинькофф Банка» за $5,48 млрд.

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