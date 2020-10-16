«Яндекс» и TCS Group прекратили переговоры о покупке «Тинькофф Банка»

«Яндекс» и TCS Group, которая владеет «Тинькофф Банком», прекратили переговоры о покупке кредитной организации, сообщили в пресс-службе интернет-холдинга.

«Яндекс» и TCS Group Holding PLC («Тинькофф») прекращают переговоры о возможной покупке «Яндексом» 100% акционерного капитала «Тинькофф», — говорится в релизе.

В компании пояснили, что данное решение было обоюдным и связано с невозможностью договориться об окончательных условиях сделки.

В то же время «Яндекс» поблагодарил «Тинькофф» за работу в процессе переговоров.

В конце сентября стало известно, что «Яндекс» договорился с TCS Group о покупке «Тинькофф Банка» за $5,48 млрд.