В «Яндексе» прокомментировали срыв сделки с АО «Тинькофф Банк»

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Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян прокомментировал срыв сделки «Яндекса» и TCS Group по покупке «Тинькофф Банка».
В «Яндексе» прокомментировали срыв сделки с АО «Тинькофф Банк»
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Мы согласились с тем, что после сделки Олег будет участвовать в управлении банком и помогать «Яндексу» в целом (это было логично, потому что вследствие сделки Олег стал бы крупным акционером «Яндекса»)», — приводит РИА Новости текст письма директора.

Худавердян отметил, что на каждом этапе переговоров глава «Тинькофф Банка» Олег Тиньков выдвигал новые требования.

«Поэтому, когда сегодня мы узнали, что Олег принял решение выйти из сделки, мы не удивились», — добавил он.

В конце сентября сообщалось, что «Яндекс» договорился с TCS Group о покупке «Тинькофф Банка» за $5,48 млрд.

16 октября стало известно, что стороны прекратили переговоры о покупке.

Как заявил Тиньков, изначально речь шла об объединении, «поиске синергий» и росте клиентской базы, однако «по факту всё вылилось в продажу».

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