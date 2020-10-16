В Минпромторге назвали плюсы от ослабления рубля

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Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал в интервью Bloomberg о плюсах ослабление рубля почти на 20% по отношению к доллару.
В Минпромторге назвали плюсы от ослабления рубля
  • АГН «Москва»
  • © Сандурская Софья

Как указывают «Известия», он отметил, что подобное падение национальной валюты России побуждает российские компании меньше полагаться на импорт.

Также, по его словам, ослабление рубля является благоприятным условием для отечественных предприятий, независящих от зарубежной продукции.

Ранее инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

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