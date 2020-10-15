Эксперт дала прогноз по курсу рубля

Короткая ссылка
Ведущий финансовый эксперт Школы изучения финансовых рынков «Грамотей» Кира Лист дала прогноз по курсу рубля.
Эксперт дала прогноз по курсу рубля
  • РИА Новости

«Наша национальная валюта в последние месяцы попала под серьёзное давление и заметно снижалась по отношению и к доллару США, и к евро», — напомнила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, с 12 по 18 октября вполне вероятно некоторое ускорение ослабления рубля, максимальный курс доллара и евро на этот период может составить в районе 78,30—78,50 и 91,50—91,60 соответственно.

«К концу октября ослабление национальной валюты может несколько замедлиться в силу сезонных факторов», — считает Лист.

Как отметила эксперт, в любом случае курс рубля окажется ниже текущих значений.

Ранее инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить