Эксперт дала прогноз по курсу рубля

Ведущий финансовый эксперт Школы изучения финансовых рынков «Грамотей» Кира Лист дала прогноз по курсу рубля.

«Наша национальная валюта в последние месяцы попала под серьёзное давление и заметно снижалась по отношению и к доллару США, и к евро», — напомнила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, с 12 по 18 октября вполне вероятно некоторое ускорение ослабления рубля, максимальный курс доллара и евро на этот период может составить в районе 78,30—78,50 и 91,50—91,60 соответственно.

«К концу октября ослабление национальной валюты может несколько замедлиться в силу сезонных факторов», — считает Лист.

Как отметила эксперт, в любом случае курс рубля окажется ниже текущих значений.

Ранее инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.