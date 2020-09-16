В Минэкономразвития дали прогноз по курсу рубля

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе заседания правительства рассказал о прогнозе ведомства по курсу рубля.

Он сообщил, представляя на заседании правительства прогноз социально-экономического развития России на 2020—2023 годы, что курс рубля «скорректирован в сторону ослабления с учётом смягчения денежно-кредитной политики, а также возврата к бюджетному правилу в 2022 году».

В министерстве полагают, что в настоящий момент «рубль несколько недооценён вследствие повышенной оценки рисков со стороны инвесторов».

«Ожидаем возвращения курса рубля к фундаментальным значениям в конце текущего — начале следующего года», — заявил Решетников.

Далее, по его словам, «на прогнозном горизонте курс рубля будет умеренно ослабляться».

В то же время, как отмечает министр, «в реальном эффективном выражении курс останется стабильным, это позволит поддержать конкурентоспособность российской экономики и создаст условия для роста несырьевого экспорта».

Ранее ведущий научный сотрудник МГУ экономист Андрей Колганов дал прогноз курса рубля.

В беседе с Newinform он назвал маловероятным сценарий, согласно которому к концу 2020 года курс российской валюты будет находиться на уровне 70 рублей за доллар.