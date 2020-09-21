Джабаров оценил слова Помпео о коалиции против «Северного потока — 2»

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Германия нацелена на реализацию «Северного потока — 2», несмотря на позицию США. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя RT слова американского госсекретаря Майка Помпео о создании коалиции по недопущению завершения проекта.
Джабаров оценил слова Помпео о коалиции против «Северного потока — 2»
  • РИА Новости

«Они (США. — RT), уже не стесняясь, показывают, что им главное — не упустить коммерческую выгоду. То есть вытеснить Россию с европейского рынка газа», — сказал сенатор.

По его мнению, американцы «решили переформатировать этот рынок сбыта под себя».

«Я думаю, что немцы на это не пойдут. Они твёрдо намерены завершить проект «Северный поток — 2», что бы ни делали американцы», — добавил Джабаров.

Ранее Помпео сообщил, что США работают над созданием коалиции с целью не допустить реализации «Северного потока — 2».

По его словам, США видят в проекте «риск для Европы», поскольку она становится зависима от газа, поступающего из России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить