Джабаров оценил слова Помпео о коалиции против «Северного потока — 2»
- РИА Новости
«Они (США. — RT), уже не стесняясь, показывают, что им главное — не упустить коммерческую выгоду. То есть вытеснить Россию с европейского рынка газа», — сказал сенатор.
По его мнению, американцы «решили переформатировать этот рынок сбыта под себя».
«Я думаю, что немцы на это не пойдут. Они твёрдо намерены завершить проект «Северный поток — 2», что бы ни делали американцы», — добавил Джабаров.
Ранее Помпео сообщил, что США работают над созданием коалиции с целью не допустить реализации «Северного потока — 2».
По его словам, США видят в проекте «риск для Европы», поскольку она становится зависима от газа, поступающего из России.