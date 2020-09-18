Кудрин назвал очень оптимистичным прогноз по росту ВВП России

Прогнозы Минэкономразвития по росту экономики России в 2022—2023 годах выше 3% выглядят очень оптимистично, подобные темпы надо «ещё заработать». Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

По его словам, ещё июньские прогнозы МВФ и Института экономической политики им. Гайдара предполагали сокращение ВВП России по итогам 2020 года на 6,5–7%, однако в настоящее время оценки улучшаются.

«Сейчас прогноз значительно оптимистичнее, Минэкономразвития оценивает возможное падение в 3,9%», — написал Кудрин в статье в РБК.

Он отмечает, что оценки Счётной палаты находятся в диапазоне 4—5%.

«А вот со следующего года и далее на трёхлетку Минэкономразвития ожидает темпы роста выше 3% ежегодно, что выглядит очень оптимистично», — добавил Кудрин.

По его словам, если в 2021 году сработает «эффект отскока», то оснований для такого же прогноза на последующие года (2022—2023) пока не наблюдается.

«Подобные темпы роста надо ещё заработать», — подчеркнул он.

Минэкономразвития в прогнозе улучшило ожидания по спаду ВВП в нынешнем году до 3,9%.

В 2021 году прогнозируется рост экономики на 3,3%, в 2022 году — на 3,4%, в 2023 году — на 3%.

В конце августа помощник российского президента Максим Орешкин отмечал, что снижение ВВП в 2020 году ожидается на уровне 4%.

По словам министра финансов Антона Силуанова, падение экономики России по итогам текущего года составит менее 4%.

Как отмечал российский лидер Владимир Путин, уменьшение ВВП в России оказалось меньше, чем в других странах.