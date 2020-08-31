Орешкин заявил, что спад ВВП России в 2020 году будет около 4%

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Снижение ВВП России в 2020 году ожидается на уровне 4%. Об этом заявил помощник российского президента Максим Орешкин в кулуарах форума «Территория смыслов».
Орешкин заявил, что спад ВВП России в 2020 году будет около 4%
  • РИА Новости

«Я видел оценки от Минэкономразвития последние, они выглядят вполне адекватными, может быть, чуть больше или чуть меньше», — цитирует министра ТАСС.

По его словам, в данном случае говорить о «десятых» не следует, есть «уровень цифр» и «порядок».

«Около 4% снижение в этом году», — добавил Орешкин.

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что полное возвращение ВВП России на уровень 2019 года произойдёт в первом полугодии 2022 года

В опубликованном в мае прогнозе Минэкономразвития говорилось, что ВВП России в 2020 году упадёт на 5%, а в 2021-м ожидается рост на 2,8%.

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