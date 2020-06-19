Набиуллина назвала сроки возвращения ВВП России на уровень 2019 года

Полное возвращение ВВП России на уровень 2019 года произойдёт только в первом полугодии 2022 года, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Полное возвращение ВВП к уровням 2019 года, вероятно, произойдёт только в первой половине 2022 года», — цитирует Набиуллину РИА Новости.

По её словам, видны признаки частичного восстановления экономической активности, что связано с постепенным смягчением ограничительных мер в большинстве регионов.

Однако на восстановление производственных и логистических мощностей потребуется время, подчеркнула она.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики.

Как отметил премьер, основная цель — преодолеть спад экономики, вызванный пандемией коронавируса, и выйти на устойчивые темпы роста ВВП, что позволит наращивать реальные доходы граждан.